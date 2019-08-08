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08.08.19 13:45

Украине нужна новая программа с МВФ на $10 миллиардов, – Нацбанк

Национальный банк Украины заявил, что Украине нужна новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом на 5-10 миллиардов долларов.

Украине нужна новая программа с МВФ на $10 миллиардов, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долл. США", - сообщает НБУ.

По прогнозам НБУ, первый транш новой программы МВФ для Украиныможет поступить до конца этого года. "Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл США. Примерно на такие же суммы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021", - сообщает НБУ.

НБУ заявляет, что обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы МВФ, не будут сильно отличаться от тех, которые включались в предыдущие соглашения.

"Международные партнеры ожидают от Украины, прежде всего, антикоррупционную, судебную и земельную реформу, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы", - сообщает НБУ.

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