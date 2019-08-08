Зеленский пообещал ускорение роста экономики Украины до 5-7% в год

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время украинско-турецкого бизнес-форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее $20 млрд, чтобы привести в порядок наши 24 тыс. км дорог, увеличить количество аэропортов, которые реально работают, до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", – заявил президент.

Зеленский также пообещал провести большую приватизацию.

"Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала", – отметил президент.

Глава государства также сообщил о планах ввести в стране технологию телекоммуникационных стандартов 5G.

"Конечно, это перспектива нескольких лет, но подготовку мы уже начинаем", – сказал президент.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина в этом году проведет земельную реформу, что позволит уже в следующем году создать рынок земли на 40 млн га, а также легализировать игорный бизнес.

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