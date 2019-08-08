НАБУ сообщило о подозрении шести лицам по делу формулы "Роттердам+" (обновлено)

Об этом со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

"Сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), злоупотребления которых нанесли более 18,87 млрд грн убытков", – сказано в сообщении.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт.

"В марте 2016 служащие приняли постановление №289 НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", в котором нормативно закрепили заранее необоснованную методику по определению стоимости энергетического угля, используемого указанными субъектами тепловой генерации при производстве электрической энергии – так называемая "формула Роттердам+", создав условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии в Оптовый рынок электрической энергии", – сообщает САП.

Следствие считает, что подозреваемые с помощью этого акта с мая 2016 по декабрь 2017 года сделали возможным получение неправомерной выгоды генерирующими компаниями. Это нанесло материальный ущерб поставщикам электрической энергии вследствие завышения рыночной цены на электроэнергию, лишней уплаты поставщиками (потребителями) в связи с включением в стоимость угля необоснованных расходов на фрахт и перевалку.

Как уточнили в САП, сейчас по этому делу непосредственно подозрения вручены 2 лицам – начальнику управления энергорынка НКРЭКУ (Юрий Власенко) и действующему директору ГП "Оператор рынка" (Владимир Евдокимов), который в период введения "Роттердам +" был членом НКРЭКУ. Четырем подозреваемым, которые сейчас находятся за пределами Украины, сообщается о подозрении. Они вызваны для проведения следственных и процессуальных действий.

Как сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, НАБУ также направило письменное уведомление о подозрении сотрудникам этой компании.

В ДТЭК отмечают, что сотрудники холдинга предоставили НАБУ необходимые документы и ответили на вопросы. В то же время компания намерена предпринимать все законные меры по защите чести и достоинства сотрудников ДТЭК.











Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

После оккупации Донбасса большинство шахт с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории. Поэтому было принято привязать цены на топливо к международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который также работал в компании ICU и Roshen Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики в период разработки "Роттердама +" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ. При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.