Ученые создали водку из воды и пшеницы Чернобыльской зоны. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения сообщает БизнесЦензор.

Водка получила название "Атомик". Ее изготавливали с использованием традиционной методики homemade.

"Для изготовления экспериментальной партии "Атомик" использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - сообщает агентство.

Проверку воды и алкоголя осуществляли специалисты Украинского гидрометеорологического института, Университета Саутгемптона, геологическая и экологическая лаборатории Университета Портсмута и независимая лаборатория по проверке вин и спиртных напитков.

"Атомик" был разработан в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC). Проект имеет целью выяснить, когда безопасно использовать часть заброшенных в результате аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельскохозяйственных культур.

Проект по изготовление водки длился 3 года. Ученые изучали миграцию радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории.

В экспериментальных образцах, выращенных в рамках проекта, они обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк / кг) стронция-90. Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество "примесей" в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке ученые смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Концентрация углерода-14 была не более, чем в любом другом алкогольном напитке.

Профессор Джим Смит из Университета Портсмута описывает Аtomiк как, возможно, самую важную бутылку алкоголя в мире. В планах исследователей - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения, и возвращать 75% прибыли общине, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий", - отмечает профессор Смит.

Исследователи подчеркивают, что сегодня многие отселенных территорий уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем производить и продавать высококачественную крафтовой водку "Атомик".