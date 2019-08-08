БизнесЦензор

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08.08.19 11:26

Земельная реформа будет проведена в этом году, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году обязательное проведет земельную реформу.

Земельная реформа будет проведена в этом году, – Зеленский

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал Зеленский.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее о принятии земельной реформы заявлял заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук.

Рабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве со Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, отмечается в Меморандуме об экономической и финансовой политике.

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