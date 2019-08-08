ArcelorMittal сообщил об урегулировании претензий властей после встречи с Зеленским (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжит глобальную модернизацию предприятия – в ближайшие пять лет инвестиции составят более $1,8 млрд, что даст возможность сократить выбросы в атмосферу на 50–55%. Кроме того, предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду.

"Второе. Компания получила возможность продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали (МНЛЗ-2,3). В частности, возобновлены пусконаладочные работы, которые были остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК ("Экоцид")", – сообщает компания.

В свою очередь в пресс-центре СБУ подтвердили, что проект "АрселорМиттал Кривой Рог", по которому проходили обыски на предприятии, разблокирован, передает Укринформ.

"Да, действительно, разблокировали", – сказали в пресс-центре.

В сообщении "АрселорМиттал Кривой Рог" также отмечается, что предприятие поддержало инициативу Офиса президента по созданию в Кривом Роге Фонда здоровья, который будет сформирован с участием различных предприятий региона. Средства Фонда планируется инвестировать в развитие медицинской базы города, компания готова стать одним из участников данного пула предприятий и вносить по 100 млн грн в год.

Также "АрселорМиттал Кривой Рог" согласился принять участие в капитальном восстановлении (ремонте) стадиона "Металлург" в Кривом Роге. Предприятие вложит в этот проект 50 млн грн: по 25 млн грн – в 2019 и 2020 годах.

"Офис президента также высказал заинтересованность в строительстве новых бетонных дорог в стране с использованием шлаков металлургического производства. Это даст возможность создать качественную инфраструктуру в регионах и разгрузить шлаковые отвалы на металлургических предприятиях. Стратегическим партнером государства в этом направлении готов выступить "АрселорМиттал Кривой Рог", – сообщает компания.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Как уточнил 21 июля главный юридический консультант предприятия Артем Филипьев, обыски продолжались до утра, была изьята докуменация по проекту строительства машины непрерывного литья заготовок №3. Филипьев отметил, что следователей особо интересовала финансовая документация по этому проекту, стоимостью $150 млн, строительство которого еще не закончено.

В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ, и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".