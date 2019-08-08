Саудовская Аравия обсуждает с другими странами поддержку нефтяного рынка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам источников, Саудовская Аравия не намерена мириться с продолжительным спадом на нефтяном рынке и рассматривает все возможные варианты дальнейших действий.

По итогам торгов в среду эталонные марки нефти Brent и WTI упали в цене более чем на 4,6% и завершили сессию на минимальных отметках с начала января этого года.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире. При этом страна уже сократила добычу сильнее, чем требовалось по условиям соглашения ОПЕК+.

"Эта неделя стала сложной для них (страны ОПЕК+), - отмечает старший стратег сырьевого рынка в RBC Capital Markets Хелима Крофт. - Не думаю, что они сохраняют спокойствие. Могу предположить, что генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сейчас созванивается с Халидом аль-Фалихом (министр энергетики Саудовской Аравии) и Александром Новаком (министр энергетики России)".

На этой новости цены на нефть активно восстанавливаются утром в четверг. К 10:04 МСК Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 3,1%.