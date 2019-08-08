БизнесЦензор

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08.08.19 09:49

США заморозили миллиарды долларов международной помощи

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи.

конгресс

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, который проводит Служба управления и бюджета США.

Служба приказала Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию отчитаться о "непривлеченных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписалы на конкретные цели.

Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств, включая международные проекты по охране здоровья, инициативы, которые касаются наркотиков и миротворческой деятельности, и содействие развитию.

В то же время критики приказа утверждают, что он помешает агентствам США распределить от 2 до 4 миллиардов долларов. Просмотру со стороны Службы управления и бюджета подлежат средства с 2018-го и 2019-го фискальных лет. Агентства США теряют средства не использованные до 30 сентября финансового года.

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