США заморозили миллиарды долларов международной помощи

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, который проводит Служба управления и бюджета США.

Служба приказала Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию отчитаться о "непривлеченных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписалы на конкретные цели.

Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств, включая международные проекты по охране здоровья, инициативы, которые касаются наркотиков и миротворческой деятельности, и содействие развитию.

В то же время критики приказа утверждают, что он помешает агентствам США распределить от 2 до 4 миллиардов долларов. Просмотру со стороны Службы управления и бюджета подлежат средства с 2018-го и 2019-го фискальных лет. Агентства США теряют средства не использованные до 30 сентября финансового года.