НАБУ завершило расследование дела о недекларировании Насаликом $1,2 миллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По поручению прокуроров САП детективы НАБУ приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы", - сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Согласно информации, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования "будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд".

Как сообщалось, расследованием было установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 тыс. от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предотвращении коррупции" чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

В сообщении САП не указана фамилия министра.

Насалик является министром энергетики и угольной промышленности Украины с апреля 2016 года.

Действия министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,500 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.