Содержание недостроенного крейсера "Украина" обходится в $1 миллион в год

Об этом сообщил генеральный директор николаевского завода Валерий Калашников, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Минобороны задолжало за содержание ракетного крейсера "Украина" нашему заводу свыше 85 млн грн. Средства не пересчитывались с 1 января 2015 года. Все расходы предприятие вынуждено брать на себя. Ежегодно на эти цели тратится примерно миллион долларов", – сказал Калашников.

По словам главы предприятия, сейчас Министерство обороны готовит постановление Кабмина относительно дальнейшей судьбы крейсера. Но подробности этого документа пока неизвестны.

Напомним, министр обороны Степан Полторак во время визита на завод 17 июля отметил, что ракетный крейсер "Украина" в настоящее время ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование и именно целевое его назначение также пока нецелесообразно. Поэтому его надо демилитаризовать, а средства вложить в строительство корветов.

Крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности на 95%. Сейчас он находится на ГП "Николаевский судостроительный завод".

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