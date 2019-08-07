Украина подписала Конвенцию ООН об альтернативе коммерческим арбитражам

Подписание документа состоялась в Сингапуре в рамках Конференции высокого уровня по вопросам медиации с участием представителей более 70 стран, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Украина стала одной из 46 стран - подписантов этого важного международного договора. Его реализация будет способствовать усилению роли медиации, как альтернативы арбитражу для разрешения международных коммерческих споров, и в целом окажет положительное влияние на развитие международной торговли", – сказано в сообщении.

Выступая в рамках конференции, Павел Петренко отметил, что в Украине уже идет работа над внедрением досудебных механизмов разрешения споров и посредничества. Сейчас предпосылки введения института медиации в ходе судебного разбирательства определены в процессуальном законодательстве страны, а в июле этого года в парламент внесен законопроект "О деятельности в сфере медиации".

Кроме того, альтернативный способ разрешения споров активно используется в рамках оказания бесплатной правовой помощи.

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