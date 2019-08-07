Interpipe Пинчука увеличит выпуск облигаций для реструктуризации долга до $430 миллионов

Об этом свидетельствует повестка назначенного на 23 августа внеочередного собрания акционеров ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ") в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, акционерам предложат предоставить согласие на поручительство "Интерпайп НТЗ" по договору между Interpipe Holdings Limited – как эмитентом облигаций и трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного управителя облигациями.

Как сообщалось, ранее планировалось принять аналогичное решение на собрании "Интерпайп НТЗ", назначенном на 25 апреля 2019 года, но сумма выпускаемых облигаций определялась до $330 млн.

На собрании также планируется утвердить лимит предоставления обществом поручительств в $1,75 млрд, среди которых по кредитному договору Interpipe Holdings Limited с ING Bank N.V. и другими банковскими учреждениями в качестве кредиторов на сумму кредита до $100 млн (до этого кредит заявлялся в размере $55 млн).

Еще одним пунктом для утверждения предложено предоставление согласия на договор залога имущества и средств предприятия с Madison Pacific.

Напомним, в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на предложение о реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их до 30 июня этого года.

По данным Reorg Research, из общего долга в $1,3 млрд обязательства перед кредиторами оборотного капитала на $125 млн будут оформлены займом на $45 млн, перед другими кредиторами, включая держателей еврооблигаций, – новыми шестилетними еврооблигациями на $310 млн с купоном 10,25%, займом на $45 млн под 6,65% годовых и инструментами восстановления стоимости (VRI, EBITDA-деривативы), выплаты по которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа".

Кроме того, участники реструктуризации получат плату в виде аккумулированных процентов (с февраля 2018 года – для держателей еврооблигаций, с ноября 2017года – для других кредиторов) по ставке Libor+8%.

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В сентябре 2018 года директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов заявлял, что компания продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации обязательств на $1,25 млрд. При этом он подчеркнул, что временных рамок для вынесения кредиторами решения нет.

Ранее инвесткомпания "Конкорд Капитал" со ссылкой на отчет агентства Reorg Research сообщала, что ТКК "Интерпайп" во время встречи с кредиторами в Лондоне 17 июля представила предварительный план реструктуризации обязательств на $1,25 млрд.

Должник, в частности, предлагал конвертировать указанную задолженность в шестилетние еврооблигации на $310 млн, а также два кредитных транша: на $45 млн перед украинскими банками и на $45 млн перед международными. Остальной долг будет списан.

Условия реструктуризации также предполагают наложение на "Интерпайп" штрафа в размере $40 млн, если он допустит невыплату по новым евробондам или кредитам перед международными банками.

Конвертация долга в акционерный капитал, как это обсуждалось в 2015 году, не планируется.

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.

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