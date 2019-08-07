Налоговый долг "Укрнафты" вырос на 1,2 миллиарда с начала года, – ГФС

Об этом свидетельствуют данные Офиса крупных налогоплательщиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Налоговый долг предприятия на сегодня составляет 15,8 млрд грн: задолженность по Офису крупных налогоплательщиков – 3,5 млрд грн (налог на прибыль и НДС), а также рентные платежи, учитываемые в главных управлениях ГФС в областях – 12,2 млрд грн", – сообщили в Фискальной службе.

В ГФС добавили, что список крупнейших должников Офиса крупных налогоплательщиков с начала года не изменился.

В частности, на 1 августа 2019 долг НАЭК "Энергоатом" по части чистой прибыли составил 1,6 млрд грн.

"НАЭК "Энергоатом" в мае текущего года задекларировала 1,7 млрд грн этого платежа за первый квартал, но оплатила лишь 115 млн грн. Остальная часть суммы осталась как долг", – пояснили в ведомстве.

Задолженность ЗАО "Росава" на 1 августа 2019 года составила 1,3 млрд грн, (с 1 февраля этот показатель вырос на 0,1 млрд грн), "Пивденкомбанка" – не изменился по сравнению с началом года – 0,9 млрд грн.

В то же время госпредприятие "Селидовуголь" сократило задолженность на 0,1 млрд грн по сравнению с началом года – до 0,8 млрд грн.

Рост задолженности крупнейших налогоплательщиков в Офисе поясняют неурегулированной проблемой законодательного регулирования в части налогового долга.

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Как сообщалось, на внеочередном собрании 28 марта акционеры "Укрнафты" согласовали сделку, согласно которой НАК "Нафтогаз Украины" выкупит у "Укрнафты" по рыночным ценам 2,06 млрд кубометров спорного газа, который был добыт и потреблен в 2006 году, а также 2 млрд куб. м газа будущей добычи.

В свою очередь "Укрнафта" направит полученные деньги исключительно на погашение налогового долга, а также других налоговых обязательств.

Как уточнял исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, налоговый долг "Укрнафты" составляет около 30 млрд грн, включая штрафы и пеню.При этом "Нафтогаз" выкупит газ "Укрнафты" только в случае получения компенсации из госбюджета за выполнение специальных обязанностей по поставке газа для нужд населения.

Витренко отметил, что принятое решение является этапом разделения активов "Укрнафты" между "Нафтогазом" и миноритарными акционерами, связанными с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По данным СМИ, НАК планирует одолжить "Укртрансгазу" 2,063 млрд куб. м газа, которые оператор ГТС в рамках мирового соглашение передаст "Укрнафте". После этого "Нафтогаз" выкупит у "Укрнафты" эти 2,063 млрд куб. м по рыночной цене (оценочно на сумму 14,99 млрд грн), а полученные от сделки деньги "Укрнафта" направит на погашение налогового долга.

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Напомним, 2,062 млрд куб. м – это спорный газ, который был добыт "Укрнафтой" еще в 2006 году. Его покупка не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению "Нафтогаза", использован для нужд населения по действующему на тот момент законодательству. "Укрнафта" оценивала его стоимость в 13,6 млрд грн.

Расчет за спорные 2,06 млрд куб. м предлагается провести по текущим ценам импортного паритета, несмотря на то, что последние четыре года "Нафтогаз" настаивал, что расчеты за этот газ должны проходить по регулируемым ценам, действующим на тот момент.

В рамках судебных разбирательств суммарные претензии "Укрнафты" к своему государственному акционеру НАК "Нафтогаз Украины" составляют 10,1 млрд куб. м. газа. Они были добыты в 2006-2011 годах и направлены "Нафтогазом" на нужды населения. Из-за отказа "Укрнафты" продажа этого газа не была документально оформлена.

При этом "Нафтогаз Украины" в суде указывал, что сейчас в хранилищах эти объемы газа отсутствуют. "Нафтогаз" оценивал свои обязательства перед "Укрнафтой" за потребленные населением за этот период 10,1 млрд куб. м газа в 3,75 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ. "Укрнафта" считает, что этот объем должен оцениваться по текущим рыночным ценам.

Спорный газ является предметом начатого группой "Приват" арбитражного спора против Украины в Стокгольмском арбитраже, где она требует от государства компенсации $5,4 млрд. Слушания по этому делу начнутся в апреле, а решение по этому процессу ожидается в 2019 году. Параллельно с этим процессом в украинских судах "Укрнафта" требует от "Нафтогаза" передать ей в распоряжение весь спорный объем газа.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).

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