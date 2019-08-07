Пакистан решил приостановить торговлю с Индией

Об этом говорится в заявлении, распространенном Комитетом национальной безопасности Пакистана, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Исламабад также решил перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень в ответ на отмену специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

Позже на заседании пакистанского правительства п было принято решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

Ранее стало известно, что правительство Индии поддержало законодательство, согласно которому индийский штат Джамму и Кашмир будет находиться под прямым контролем Дели. В Пакистане резко осудили такой шаг Индии.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

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