Евразийская комиссия введет ограничения на поставки проката из Украины

Об этом сообщается на сайте ЕЭК, передает БизнесЦензор.

"По итогам расследования в отношении импорта отдельных видов металлопроката Коллегия ЕЭК применила специальную защитную меру на горячекатаный прокат сроком на 1 год в форме специальной квоты. Ее объем установлен в размере 1,33 млн тонн", – сказано в сообщении.

В рамках указанного объема горячекатаный прокат будет поставляться в ЕАЭС без уплаты специальной пошлины, а свыше него – с уплатой пошлины в размере 20 % от таможенной стоимости.

"Специальная защитная мера не будет распространяться на горячекатаный прокат из развивающихся или наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, кроме Республики Корея, а также из государств СНГ, кроме Украины", – отмечается в сообщении.

Защитная мера начнет примениться с 1 декабря 2019 года. До этого момента Коллегия ЕЭК определит порядок распределения специальной квоты.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram