"Укргаздобыча" остановит Шебелинский НПЗ на ремонт с 22 сентября

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укргаздобыча", передает БизнесЦензор.

В указанный период проведут комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования.

Кроме того, на 9-16 сентября запланирован плановый ремонт на газораспределительной станции "Солоха", на 13-20 сентября – в технологическом цехе стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базилевщина", на 20-27 сентября – на Тимофеевской установке углубленного извлечения углеводородов.

"Плановый ремонт никак не повлияет на отгрузку уже законтрактованной продукции, а также тех товаров, которые мы реализуем на еженедельных спотовых и ежемесячных долгосрочных торгах, ведь будут созданы соответствующие запасы", – заверил директор по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" Сергей Федоренко.

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"Укргаздобыча" – крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В состав компании входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской области.

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