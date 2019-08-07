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07.08.19 17:55

В Киеве будут проверять контейнеры для раздельного сбора мусора, – КГГА

Перевозчики твердых бытовых отходов столицы будут осуществлять системные проверки исправности и наполненности контейнеров для раздельного сбора. Также будут корректироваться графики вывоза отходов во избежание накопления мусора во дворах.

В Киеве будут проверять контейнеры для раздельного сбора мусора, – КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"Все предприятия, которые сегодня работают в столице, должны контролировать состояние своих контейнеров, оптимизировать график вывоза, чтобы не было риска накопления мусора во дворах. Также необходимо постоянно мониторить техническую исправность баков для отходов и оперативно ремонтировать их. Кроме того, мы имеем проблему, когда в сетку для раздельного сбора бросают все без исключения отходы, поэтому будем усиливать информационную работу, в частности, с помощью жилищно-эксплуатирующих участков", – сказал Пантелеев.

Он напомнил, что в столице установили 2,5 тыс. контейнеров для пластика, стекла и бумаги, а также подчеркнул, что городская власть будет жестко контролировать, чтобы содержимое этих контейнеров направлялся исключительно на сортировочные линии, а затем на переработку.

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