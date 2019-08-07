Крюковский вагоностроительный завод увеличил чистую прибыль втрое

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной на сайте компании промежуточной отчетности предприятия, чистый доход от реализации продукции за этот период возрос на 77% – до 4 млрд 037 млн грн.

В том числе чистый доход от продаж продукции вагоностроения составил 3 млрд 721 млн грн – на 90% больше, чем в первом полугодии 2018 года, из них доля грузовых вагонов составила 98% (в январе-июне 2018 года – 100%) на сумму 3 млрд 649 млн грн, пассажирских – 2% или 71,97 млн грн (все выпущены в первом квартале).

Валовая прибыль КВСЗ за этот период выросла в 2,9 раза – до 812,36 млн грн, при этом от операционной деятельности получено 708,53 млн грн (в 3,7 раза больше).

По данным КВСЗ, за этот период им реализовано 2665 грузовых вагонов в Украине и за рубежом (в том числе 1399 – во втором квартале против 1266 в первом).

Кроме того, реализованы запасные части на сумму 108,840 млн грн против 217,05 млн грн за тот же период 2018 года, доход от предоставления услуг и другие доходы составили 207,46 млн грн против 102,23 млн грн.

Согласно отчету, доля Украины в общем объеме продаж составила 62,8% против 92,6% в первом полугодии прошлого года, доля стран СНГ возросла до 35,3% с 0,4%, доля стран Азии составила 0,02%, тогда как доля европейских стран сократилась с 0,3% почти до единичных поставок.

По данным отчета, в первом квартале он поставлял продукцию, помимо украинских, заказчикам из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и Молдовы.

По информации КВСЗ, во втором полугодии, в частности, КВСЗ в рамках нового контракта с компанией Ferrexpо, подписанного в июле текущего года, поставит 400 грузовых вагонов для Билановского ГОКа. В том числе 50 вагонов планируется поставить в сентябре, остальные в октябре-декабре текущего года.

Кроме того, как сообщалось, до октября планируется завершить поставку 500 полувагонов в адрес Белорусской железной дороги.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2018 году его чистая прибыль выросла на 46,7% к 2017 году, до 487,25 млн грн, чистый доход – на 43,3%, до 5 млрд 514 млн грн. Завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% по сравнению с 2017 годом – до 3686 единиц.

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