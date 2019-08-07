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07.08.19 19:55

Нацбанк аннулировал лицензию крупной сети обменников на Харьковщине

Национальный банк Украины (НБУ) 6 августа принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО "ФК "Артем" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 8 декабря 2017 года №211 (деятельность по обмену валют).

Нацбанк аннулировал лицензию крупной сети обменников на Харьковщине

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ООО "ФК "Артем" непрозрачной. Кроме того, ООО "ФК "Артем" превысило в течение последних шести месяцев предельное количество существенных нарушений требований валютного законодательства и требований к организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений", – пояснили в НБУ.

По данным на сайте НБУ, ООО "ФК "Артем" по состоянию на июнь располагало сетью из 55 пунктов обмена валют, львиная часть из которых располагалась в Харьковской области.

Всего в реестре Нацбанка на 31 мая содержалась информация о 4679 пунктах обмена валют.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "ФК "Артем" указана жительница Днепра Юлия Ломова, хотя до 8 июля им числился Евгений Ломов.

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