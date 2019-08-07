Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты за кредитные средства

Соответствующее решение утверждено постановлением правления Национального банка №104 от 6 августа и вступает в силу с 8 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Указанное послабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", – пояснили в Нацбанке.

Кроме того, постановлением усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Теперь банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от Национального банка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента. Как отмечают в НБУ, это позволит избежать двойного контроля клиентской операции.

Кроме этого, уточнен порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

"Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в июне Нацбанк полностью отменил обязательную продажу валютной выручки.

Кроме того, с начала года отменен предварительный заказ гривни для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу.

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