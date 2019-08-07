Долг населения за газ на Закарпатье сократился на 18%

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.
В компании подчеркивают, что, несмотря на сокращение задолженности, долг закарпатцев, которые пользуются газом, все равно остается слишком большим.
Больше всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и районов упомянутых административных территориальных единиц. Средняя задолженность одного потребителя – от 1300 до 2200 грн.
В связи с этим за 7 месяцев 2019 года было осуществлено более 1800 отключений потребителей Закарпатской области от газоснабжения из-за задолженности.
"Если потребитель получил предупреждение и не оплатил долг в соответствии с правилами поставки природного газа, наша компания будет вынуждена предоставить соответствующее поручение АО "Закарпатгаз" на прекращение таком потребителю газоснабжения. А долги придется взимать в судебном порядке", – пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.
В целом в области по состоянию на 1 августа отключенными от газоснабжения остаются почти 6300 потребителей, общая сумма долга которых составляет почти 44 млн грн. Кроме того, АО "Закарпатгаз" предоставлено почти 19 000 поручений на прекращение подачи газа.