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07.08.19 17:45

Урожай зерновых превысил 35,6 миллиона тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 7 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,4 млн га, или 94% к прогнозу. В целом намолочено 35,6 млн тонн зерна при урожайности 38,5 ц/га.

Урожай зерновых превысил 35,6 миллиона тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

Кроме того, озимый рапс обмолочен на площади 1,2 млн га, или 99% к прогнозу, при урожайности 24,6 ц/га, которого собрано 3,1 млн тонн.

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