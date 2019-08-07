Эвакуация из кинотеатров с 1 ноября станет безопаснее, – Минрегион

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня большинство кинотеатров проектируется не в отдельных зданиях, как раньше, еще из советской практики, а обычно в составе крупных ТРЦ. Однако действующие нормы ГСН учитывают время эвакуации из кинотеатров только как из отдельно стоящих зданий. Конечно, время, которое нужно человеку, чтобы выйти из кинотеатра в отдельном здании или в ТРЦ, очень отличается. И это, конечно, надо учитывать при проектировании. Ведь в случае чрезвычайной ситуации каждая секунда является решающей. Поэтому в новых нормах были прописаны четкие требования, сколько должна длиться эвакуация людей из таких заведений, которые находятся не только в отдельных зданиях, но и в ТРЦ", – подчеркнул заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По подсчетам экспертов отрасли, это позволит в целом повысить безопасность людей и на 25% уменьшить количество травм, которые могут быть во время эвакуации.

Следовательно, согласно пожарным нормам, при проектировании учреждений культуры должно быть соблюдено необходимое время эвакуации людей, которое зависит от степени огнестойкости сооружения. Например, эвакуация из здания I и II степеней огнестойкости должна осуществляться в течение 6 минут, III-IV ступеней – 4 минут, V степени – 3 минут.

Согласно новым ГСН, в случае проектирования того же кинотеатра в торгово-развлекательном центре, эвакуация людей должна осуществляться так, чтобы из помещения кинотеатра можно было безопасно эвакуироваться на улицу в течение установленного времени: от 3 до 6 минут в зависимости от степени огнестойкости.

При этом нужно обязательно учитывать пропускную возможность эвакуационных выходов – как из зрительных залов кинотеатра, так и с самого торгово-развлекательного комплекса. Это позволит осуществлять эвакуацию людей безопасно и без травмирования.

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