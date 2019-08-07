Air Astana ввела безбагажные тарифы на рейсах в Украину

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Перевозка бесплатной нормы багажа будет зависеть от количества мест, которые занимает багаж по международной системе Piece concept.

Ранее использовался подсчет веса багажа по системе Weight concept. Такая практика широко применяется международными перевозчиками, выполняющими рейсы в/из Казахстана. Среди компаний, применяющих Piece concept - Lufthansa, Asiana, Southern China Airways и другие.

В зависимости от выбранного тарифного семейства с 7 августа 2019 пассажиры смогут взять с собой один или два чемодана. Максимальный вес одной сумки составит 23 кг в эконом-классе и 32 кг - в бизнес-классе. Для таких направлений, как Дели и Пекин, норма бесплатного зарегистрированного багажа с Киева будет увеличена до 2 мест по 23 кг в эконом-классе. При оплате дополнительного багажа не позднее чем за 24 часа до вылета предусматривается скидка в размере 30%.

Новая тарифная сетка на международных направлениях является более демократичной, поскольку дает возможность пассажиру самостоятельно выбрать тариф согласно своим потребностям.

Например, пассажиры, которые совершают международные путешествия только с ручной кладью, могут приобрести билет дешевле, не переплачивая за багаж. Или приобрести дополнительное место для багажа, не платя за избыточный вес. За излишек багажа до 9 кг (общий вес одной сумки не более 32 кг) будет применяться единый тариф сверхнормативного багажа.

Новые правила не распространяются на ручную кладь. Вес бесплатной ручной клади остается без изменений - 8 кг. Пассажиры эконом-класса смогут провезти одну сумку, а пассажиры бизнес-класса - две. Кроме ручной клади, в салоне самолета можно бесплатно перевозить предметы личного пользования: зонтик, цветы и прочее.

Норма перевозки багажа по билетам, приобретенным до 7 августа 2019 года, остается в том размере, который был указан при выписке.

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