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07.08.19 15:11

В парках должны устанавливаться кнопки вызова экстренной помощи, – Минрегион

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает предложение – устраивать в парках специальные кнопки вызова экстренной помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Сейчас пересматриваем нормы безопасности в парках. Поэтому предложение, которое сейчас рассматривается, – устраивать в этих общественных местах специальные боксы с кнопкой экстренного вызова полиции. Это безопасность и постоянная связь с работниками службы в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Тем более, что в некоторых новых парках это уже начинают делать. Поэтому почему бы не урегулировать этот вопрос и в ГСН?" – сказал Парцхаладзе.

Идею установки кнопок вызова экстренной помощи в парках поддержали и пользователи соцсети Facebook. На странице Парцхаладзе был проведен опрос "Нужны ли в парках кнопки экстренного вызова?". По результатам опроса, практически все из более чем 5 тыс. пользователей, которые отреагировали на опрос, выступают за устройство кнопок вызова экстренной помощи в парках. При этом много кто предложил, по возможности, обустроить такие боксы с кнопками системами видеонаблюдения или другой защиты от ложных вызовов полиции.

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