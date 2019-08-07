Глава Налоговой службы анонсировал изменения в Налоговый кодекс

Об этом глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Государство получило информацию об обращении топлива и спирта. Однако, считаю, неправильным вводить такие масштабные изменения не поэтапно и одновременно. Объем того бремени, которое на себя взял бизнес на этом этапе, не пропорционален той цели, которая преследуются этим законом", – сказал Верланов.

"Над пропорциональностью мы, собственно, сейчас и работаем. Мы готовим пакет законов для решения на законодательном уровне: это и самоштарфы по незарегистрированным налоговым накладным при реализации на неплательщика НДС, и некоторые вопросы администрирования налогов, и BEPS, и единый счет для уплаты налогов по аналогии, как мы это сделали на таможне", – добавил глава ГНС.

По словам чиновника, работа над этими проектами законов идет давно.

"Изменения будут внедряться постепенно, поэтому нас ждет очень активная в законотворческом плане осень", – подчеркнул Верланов.

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Как сообщалось, закон о лицензировании производства, хранения и торговли топливом предусматривает модернизацию системы электронного администрирования реализации топлива на каждом акцизном складе, запуск новой системы контроля над фактическим оборотом и остатками топлива, усиление ответственности за нелегальные операции с топливом.

В июне Верховная рада внесла изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", отсрочив вступление в силу нормы о штрафах за отсутствие лицензий для складов топлива. В июле закон подписал президент.

Ранее представители агропромышленного комплеса, в частности, Всеукраинская аграрная рада, выступали против введения лицензирования хранения нефтепродуктов для аграриев, ссылаясь на проблемы с ее оформлением.

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