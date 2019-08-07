БизнесЦензор

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07.08.19 14:44

Население рекордно увеличило продажу и покупку валюты

Покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года.

Население рекордно увеличило продажу и покупку валюты

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в июле сократилась до $93,7 млн со $176 млн месяцем ранее.

Как сообщалось, покупка наличной валюты населением в июне составила $985,6 млн, тогда как продажа – $1,16 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением в июне выросла до $176 млн с $25 млн месяцем ранее.

В мае украинцы увеличили продажу наличной валюты на 11,6% по сравнению с апрелем – до $1,22 млрд, одновременно сократив ее покупку на 1,2% – до $1,19 млрд.

В апреле и марте объем покупки наличной валюты населением превышал продажу на $77,3 млн и $115,4 млн соответственно.

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