Нацбанк запустит механизм защиты прав клиентов банков

Об этом глава Национального банка Яков Смолий сообщил в ходе круглого стола с представителями финансового сектора, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Смолий напомнил, что для повышения уровня финансовой инклюзии регулятор берет на себя инициативу в построении эффективной системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Финансовый сектор нуждается в эффективном механизма защиты прав клиентов банков. Это позволит сделать финансовые услуги еще более привлекательными и поощрит граждан к более широкому их использованию", – сказал глава НБУ.

"Для комплексного осуществления этой функции мы создали новое подразделение в Национальном банке – управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования. От качественно выполненной нашей работы выигрывают все – и потребители, и финансовые организации, которые смогут еще активнее продвигать свои услуги для удовлетворения потребностей своих клиентов", – добавил Смолий.

Глава НБУ уточнил, что полноценно функция защиты прав потребителей должна заработать в начале 2020 года.

В ходе мероприятия представители Национального банка обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе: навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки (сокрытие тарифов и комиссий), ложная реклама.

"Обманчивая реклама и скрытые комиссии в краткосрочной перспективе позволяют банкам получить прибыль, однако в долгосрочной – разрушают доверие населения к банковской системе. Такая ситуация не способствует росту экономики и восстановлению кредитования. Именно поэтому мы планируем установить требования к раскрытию информации банками на их сайтах и ​​в рекламе" – отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Она отметила, что перед подписанием договора потребитель должен четко осознавать основные условия получения и пользования финансовой услугой и иметь возможность легко сравнить предложения различных банков. В перспективе это должно побуждать граждан пользоваться и другими финансовыми услугами и уменьшит уровень проблемных кредитов.

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Как уточнили в НБУ, предложения к обнародованной концепции защиты прав потребителей будут приниматься до 15 августа. Планируется, что доработанные проекты документов с учетом замечаний будут приняты до конца сентября текущего года, после чего у участников рынка будет 3 месяца для дополнительной настройки веб-сайтов и изменения своих маркетинговых материалов.

После принятия концепции финансовые учреждения будут обязаны раскрывать на сайтах и ​​в своей рекламе достоверную информацию о своих продуктах и ​​предупреждать клиента о возможных рисках. Также они должны будут обеспечить работу удобных инструментов для сравнения стоимости своих услуг (калькулятор, примеры).

Национальный банк со своей стороны предоставит банкам рекомендации о порядке рассмотрения обращений граждан и будет осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства на основе анализа их обращений.

В НБУ отмечают, что в Украине около трети населения не имеют счетов в банках, поэтому для финансовых учреждений преодоление пробелов в раскрытии информации о своих продуктах и услугах позволит в перспективе увеличить свою клиентскую базу.

Как сообщалось, ранее глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что НБУ считает своей первоочередной задачей усиление защиты потребителей финансовых услуг и в связи с задержкой принятия закона о защите финансовых услуг создал специальное подразделение для этих целей.

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