Подержанные импортные авто заняли большую часто авторынка Украины в июле

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

"Такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июля почти в 2,5 раза. При этом доля б/у-шной техники в первичных регистрациях составила 76%", - говорится в сообщении.

Самой популярной маркой среди импортного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц подержанными автомобилями этой немецкой марки обзавелись 3854 украинца.

Второй по популярности стала Renault, 2041 автомобиль которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Skoda с результатом 1989 авто. Автомобили марки Ford выбрали 1951 чел. – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Opel – 1624 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.