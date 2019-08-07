Мажоритарщик "Слуги народа" финансировал партию Мураева на 200 тысяч

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету партии "Наши" за третий квартал 2018 года, опубликованном на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Одарченко сделал два взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198,5 тысяч гривен.

Одарченко отрицает, что финансировал партию Мураева.

Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове.

21 июля за Одарченко отдали свои голоса более 31 тысяч харьковчан. На 10 тысяч голосов меньше набрал его ближайший конкурент - кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Святаш.

Высокопоставленный пограничник времен Виктора Януковича (и экс-помощник сына Виктора Пшонки - Артема Пшонки) Вадим Слюсарев, которого называют "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове, через бизнес и уполномоченных лиц связан с несколькими победителями от президентской партии в этом регионе.

Среди них - Одарченко, который связан с Слюсаревым через бизнес своего отца Николая Одарченко.

Это - компания "Градиент Инвест", из которой Андрей Одарченко вышел накануне парламентских выборов - 25 июня. Сейчас ее основателем значится его отец - Николай Одарченко. По контактному номеру "Градиент Инвеста" можно связаться еще и с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является Вадим Слюсарев.

Одарченко заверил, что дружит со Слюсаревым но, что "никаких установок по поводу работы в Верховной Раде" тот ему не давал.

Среди других будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" с Слюсаревым связаны победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер и в 181-м - Дмитрий Микиша.