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07.08.19 10:50

Верховный Суд возобновил арест имущества "Ривнеазота" Фирташа

Верховный Суд Украины возобновил арест имущества ЧАО "Ривнезот" Дмитрия Фирташа

Верховный Суд возобновил арест имущества "Ривнеазота" Фирташа

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

5 августа Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу "Проминвестбанка" и отменил постановления предыдущих судов, которыми отменены постановление госисполнителя об аресте имущества "Ривнеазота", постановления госисполнителя об аресте средств предприятия в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".

Указанные постановления были вынесены госисполнителем в рамках выполнения судебных решений в деле о взыскании "Проминвестбанком" $45,9 млн задолженности с "Ривнеазота" как поручителя ЧАО "Северодонецкое объединение Азот".

В декабре 2018 года Хозяйственный суд Волынской области предоставил отсрочку "Ривноазоту" на погашение долга перед банком к 18 марта 2019 года.

Согласно материалам суда, "Ривнеазот" отмечал, что находится "в крайне затруднительном положении, имеется реальная угроза банкротства предприятия".

Как заявляло предприятие, у него отсутствуют средства и имущество, необходимые для уплаты $45,9 млн, "а в случае прекращения хозяйственной деятельности исполнение судебного решения по делу вообще станет невозможным", при том, что оно является одним из крупнейших налогоплательщиков в городе и области.

"Ривнеазот" – один из крупнейших производителей удобрений в Украине, предприятие входит в структуру холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

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