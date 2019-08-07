Верховный Суд возобновил арест имущества "Ривнеазота" Фирташа

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

5 августа Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу "Проминвестбанка" и отменил постановления предыдущих судов, которыми отменены постановление госисполнителя об аресте имущества "Ривнеазота", постановления госисполнителя об аресте средств предприятия в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".

Указанные постановления были вынесены госисполнителем в рамках выполнения судебных решений в деле о взыскании "Проминвестбанком" $45,9 млн задолженности с "Ривнеазота" как поручителя ЧАО "Северодонецкое объединение Азот".

В декабре 2018 года Хозяйственный суд Волынской области предоставил отсрочку "Ривноазоту" на погашение долга перед банком к 18 марта 2019 года.

Согласно материалам суда, "Ривнеазот" отмечал, что находится "в крайне затруднительном положении, имеется реальная угроза банкротства предприятия".

Как заявляло предприятие, у него отсутствуют средства и имущество, необходимые для уплаты $45,9 млн, "а в случае прекращения хозяйственной деятельности исполнение судебного решения по делу вообще станет невозможным", при том, что оно является одним из крупнейших налогоплательщиков в городе и области.

"Ривнеазот" – один из крупнейших производителей удобрений в Украине, предприятие входит в структуру холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.