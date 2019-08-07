Цены на нефть упали ниже $59 за баррель

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32% — до 59,02 доллара за баррель. Ранее цена на нефть достигла минимума в 58,81 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 1,81%, до 53,7 доллара за баррель.

В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару. При этом глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган в понедельник заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США. На этом фоне курс юаня к доллару стабилизировался.

"Что касается рынка нефти, то тут два ключевых вопроса. Во-первых, почему Китай должен продолжать покупать нефть США? Во-вторых, почему Китай должен продолжать придерживаться санкций США, когда речь заходит о покупке иранской нефти?" — заявил агентству Рейтер аналитик Commerzbank Карстен Фрич .

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле прошел в Шанхае 30-31 июля. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что переговоры были эффективными и что переговорщики Китая и США намерены поддерживать тесные контакты в августе по вопросу организации следующего раунда торговых переговоров, запланированного на сентябрь в США. Президент США Дональд Трамп также отметил конструктивность переговоров.