"Приватбанк" не смог взыскать столичную недвижимость Коломойского по долгу 2008 года

Соответствующее решение Верховный Суд принял 31 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам дела, "Приватбанк" пытался отсудить и продать в рамках исполнительного производства земельный участок площадью 0,1943 га, принадлежащей ООО "АС-МВК", который расположен в Киеве по ул. Бульварно-Кудрявская, 21 с начальной ценой 52,6 млн грн, а также 92 объекта недвижимого имущества, принадлежащих ООО "Компания по управлению активами "Финансовый капитал".

Ранее, 20 марта, Хозсуд Киева удовлетворил иск "Приватбанка" к ООО "АС-МВК" и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность в размере 564,3 млн грн (по договору от декабря 2008 года) и 324,3 млн грн (по договору от 14 июля 2011 года).

Согласно судебным материалам, эти кредиты были выделены банком на пополнение оборотных средств и строительство жилищно-офисного центра с элементами социальной инфраструктуры по адресу: Киев, ул. Воровского, 21 (нынешнее название - ул Бульварно-Кудрявская, 21). В мае 2009 года ООО "АС-МВК" передало в ипотеку для банка земельный участок под зданием стоимостью 52,6 млн грн.

Однако 10 апреля Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "КУА "Финансовый капитал" (один из учредителей ООО "АС-МВК") и отменил свое решение от 21 марта, которым по ходатайству "Приватбанка" был наложен арест на 60 объектов недвижимости (квартиры, помещения, машино-места) по упомянутому адресу, принадлежащих ООО "КУА "Финансовый капитал".

В рамках указанного уголовного производства уже как минимум дважды накладывался и снимался арест с недвижимости ООО "КУА "Финансовый капитал" (тогда речь шла о 72 объектах недвижимого имущества), а также земельный участок ООО "АС-МВК" по вышеуказанному адресу.

ООО "КУА "Финансовый капитал" фигурирует в списке структур группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, претендующих на "Проминвестбанк" на основании решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) о взыскании $139 млн (плюс $20 млн процентов) с Российской Федерации в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное (отобранное) у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

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