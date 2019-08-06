В Киеве отремонтируют 800 дворов, – КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает БизнесЦензор.

"Одним из приоритетных направлений работы в программе социально-экономического развития столицы определен ремонт асфальтового покрытия во дворах. В этом году на ремонт межквартальных поездов и придомовых территорий из бюджета города выделено более 550 млн грн. Работы завершены на 40% объектов во всех районах столицы, сейчас идет наиболее активная фаза выполнения работ. Поэтому на 70% объектов в Дарницком районе работы уже выполнены, наименьший процент выполнения – 25% в Оболонском районе. На остальных объектах ремонты еще продолжаются и будут завершены до наступления холодов. Кстати, о состоянии выполнения работ узнаю не из бумажных отчетов, а лично инспектирую их ход", – рассказал Поворозник.

Он отметил что на многих объектах ремонт асфальта не осуществлялся более 15 лет.

"Понятно, что состояние дорожного покрытия в таких дворах, мягко говоря, не лучшее. Полностью разделяю недовольство киевлян из соседних домов, где не идут ремонты. Однако уверяю, что мы планируем за следующие годы отремонтировать все дворы, которые в этом нуждаются", – сказал Поворозник.

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