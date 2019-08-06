Самые богатые люди потеряли $117 миллиардов за день

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял $3,5 млрд, президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно - $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг - $2,7 млрд.

Обвал произошел на фоне обострения отношений США и Китая. Ранее США официально назвали Китай валютным манипулятором. Поводом для такого решения стало непрепятствование ЦБ Китая ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

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