Минфин резко ограничил размещение гривневых облигаций

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"Рекордная заинтересованность в украинских гривневых ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов в этом году позволяет выполнять план заимствований в государственный бюджет быстрее, чем планировалось. Это позволило Минфину ввести ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ на сегодняшних аукционах, тем самым концентрируя спрос на инструменты с длительным сроком погашения", – отмечается в сообщении.

При этом превышение спроса на долгосрочные украинские государственные ценные бумаги над предложением позволило Минфину снизить ставки доходности по одно- и трехлетним ОВГЗ.

По данным Минфина, от продаж облигаций сроком обращения один год поступило 497,39 млрд грн при спросе 1,21 млрд грн. При этом ставку по ним удалось снизить на 31 базисный пункт – до 16,28%.

Размещение трехлетних ценных бумаг принесло 2 млрд грн при спросе 3,83 млрд грн. Ставка по ним снижена на 36 базисных пунктов – до 16,19%.

Кроме того, продажа трехмесячных ОВГЗ по ставке 16,5% годовых принесла 171,08 млн грн при спросе 306,5 млн грн.

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Как сообщалось, в ходе предыдущего аукциона 30 июля Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

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