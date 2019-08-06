Зеленский утвердил соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствут информация на странице соответствующего законопроекта №0223 на сайте Верховной Рады.

В частности, закон возвращен с подписью президента 6 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров и правительством Государства Израиль" 11 июля.

Согласно тексту документа, заключенное 21 января 2019 года в Иерусалиме соглашение вступит в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении соответствующих внутренних юридических процедур.

Соглашение о зоне свободной торговли предусматривает, что Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% – на товары агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% – для сельскохозяйственных товаров.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти экспорт из Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти импорт из Израиля других промышленных изделий, химических продуктов и резиновых изделий, других пищевых продуктов, овощей и фруктов, готовых металлических изделий, других машин и оборудования, указано в сопроводительных документах.

При этом в экспертном заключении, кроме возможного положительного эффекта данного соглашения для украинских экспортеров в Израиль, присутствует и негативное влияние на производителей легкой промышленности и машиностроения в Украине.

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