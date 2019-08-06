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06.08.19 18:16

Фермерским хозяйствам выплачено 68 миллионов компенсации, – Минагрополитики

По состоянию на 5 августа по программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" 1 789 фермерским хозяйствам за период декабрь 2018-май 2019 года выплачено государственных средств на сумму 68,4 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Соответствующая компенсация уплачена по следующим направлениям:

Также за май 2019 года планируется выплата средств на сумму 12,9 млн грн на основе реестров, полученных от уполномоченных банков и Укргосфонда.

В частности, средства начислены по следующим направлениям:

Кроме того, за июнь фермерским хозяйствам планируется выплата средств на сумму около 56 млн грн (примерно 1300 получателей).

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