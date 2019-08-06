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06.08.19 17:43

Зеленский подписал закон об отмене ограничений для домашних солнечных электростанций

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии" относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домохозяйствами".

Зеленский подписал закон об отмене ограничений для домашних солнечных электростанций

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствут информация на странице соответствующего законопроекта №10357 на сайте Верховной Рады.

В частности, закон возвращен с подписью президента 6 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №10357 за основу и в целом 11 июля.

Документом определен порядок расчета уровня "зеленого" тарифа для всех частных домохозяйств, потребителей, в том числе энергетических кооперативов, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований относительно места их размещения и установленной мощности.

"Мы снимаем ограничения и разрешаем домохозяйствам строить малые солнечные станции на земле. Это норма, которая действовала до принятия закона (закона 2712-VIII о "зеленых" аукционах, – ред.) ", – пояснял и.о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

Проблема предоставления "зеленого тарифа" для наземных домашних СЭС возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения "зеленого тарифа" - установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

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