Зеленский подписал закон об отмене ограничений для домашних солнечных электростанций

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствут информация на странице соответствующего законопроекта №10357 на сайте Верховной Рады.

В частности, закон возвращен с подписью президента 6 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №10357 за основу и в целом 11 июля.

Документом определен порядок расчета уровня "зеленого" тарифа для всех частных домохозяйств, потребителей, в том числе энергетических кооперативов, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований относительно места их размещения и установленной мощности.

"Мы снимаем ограничения и разрешаем домохозяйствам строить малые солнечные станции на земле. Это норма, которая действовала до принятия закона (закона 2712-VIII о "зеленых" аукционах, – ред.) ", – пояснял и.о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

Проблема предоставления "зеленого тарифа" для наземных домашних СЭС возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения "зеленого тарифа" - установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

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