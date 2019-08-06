"ArcelorMittal Кривой Рог" купит четыре чешских локомотива за 9 миллионов евро

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"CZ Loko – одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в Центральной Европе. Наш меткомбинат первым в Украине будет использовать в работе чешские локомотивы нового поколения. Планируется, что два из четырех тепловозов CZ Loko будут задействованы в обслуживании нового отделения непрерывной разливки стали (проект МНЛЗ-2,3), строительство которого планируется завершить в этом году", – рассказал директор транспортного департамента "АрселорМиттал Кривой Рог" Алексей Рыбалкин.

Тепловозы EffiShunter 1600 оптимизированы для маневровых и тяжелых работ на промышленных ветках, в частности – в металлургической и добывающей промышленности. На них установлен дизельный двигатель Caterpillar мощностью 1550 киловатт и генератор тяги Siemens. Они оснащены цифровой системой управления, круиз-контролем, электродинамическим тормозом и защитой от скольжения (при тяге). Преимущества этих тепловозов – высокая надежность и шумоизоляция, экологичность, хорошая обзорность, безопасность обслуживания.

Ранее, в начале 2019 года, "АрселорМиттал Кривой Рог" приобрел тепловоз ТМ2У-9043. В целом локомотивный парк для обслуживания металлургического производства насчитывает 126 единиц. Еще 50 вывозных и маневровых локомотивов используются в горном департаменте.

Закупка новых тепловозов наряду с их модернизацией и восстановительными ремонтами дают возможность предприятию наращивать эффективный железнодорожный парк.

C прошлого года на тепловозах меткомбината начали устанавливать американские дизельные двигатели нового поколения Cummins. В этом году впервые на карьерный локомотив ТЭМ7 был установлен новый двигатель компании Anglo Belgian Corporation (АВС), которая является одним из основных производителей дизельных двигателей в мире. В 2019 году горный департамент "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует поставить двигатели АВС еще на двух своих локомотивах.

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