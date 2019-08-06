Количество утечек на газопроводах в Кривом Роге выросло в 6 раз

Как сообщает пресс-служба компании, существенное ухудшение состояния газопроводов связано с хроническим дефицитом средств для их капитальных ремонтов, передает БизнесЦензор.

"Нехватка финансирования является результатом того, что НКРЭКУ уже более трех лет не повышает тариф на распределение газа для "Криворожгаза" – пока он в три раза меньше минимально необходимого. Имеющейся тарифной выручки компании хватает только на поддержание работы сети и неотложные ремонты", – отмечается в сообщении.

Так, с начала года полное техническое обследование проведено на 1716 км газопроводов Кривого Рога и Криворожского района. В ходе было выявлено более 3 км газопроводов, подлежащих капитальному ремонту и свыше 44 утечек газа.

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет. В рамках имеющихся средств АО "Криворожгаз" продолжает неотложные ремонты для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", – отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Главная задача специалистов этого подразделения заключается в проведении проверок технического состояния газопроводов, сокращение потерь природного газа и обеспечения безаварийной и бесперебойной транспортировки газа для клиентов АО "Криворожгаз". Но объемы инвестиций, которые утверждаются НКРЭКУ, покрывают лишь расходы на неотложные ремонты и поддержание газовых сетей в рабочем состоянии.

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Как пояснили в компании, это связано с тем, что тариф на распределение АО "Криворожгаз" не пересматривался НКРЭКУ уже три года, и остается на уровни 2016 года, что делает невозможным увеличение финансирования. Компания продолжает получать 35 копейки с одной распределенного кубометра газа.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают около 290 тысяч семей и 749 предприятий, учреждений и организаций.

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