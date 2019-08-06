Международные резервы Нацбанка выросли до максимума за 6 лет

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, текущий уровень резервов является шестилетним максимумом. В последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

На увеличение резервов в июле повлияла благоприятная ситуация на валютном рынке, вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта.

"Эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку возможность пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму $1,27 млрд", – сказано в сообщении.

В частности, $405,2 млн было куплено во время осуществления интервенций по выбору лучшего курса и $865,9 млн – по единому курсу. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

При этом поступления от размещения Минфином ОВГЗ, номинированных в валюте, в июле составили $1, 01 млрд, что позволило почти полностью компенсировать платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

"В прошлом месяце такие расходы составили $1,02 млрд (в эквиваленте), из которых $941,3 млн были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а остальные средства – а выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", – отмечается в сообщении.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) в прошлом месяце привела к снижению их стоимости на $56,6 млн.

"По состоянию на 1 августа 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $20,64 млрд (в эквиваленте), увеличившись в июне на 6,4% или на $1,24 млрд, преимущественно благодаря размещению правительством евробондов на 1 млрд евро и ОВГЗ в иностранной валюте.

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