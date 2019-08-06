Транспортная система готова к изменению путей поставки нефтепродуктов, – Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совместного брифинга с представителем президента в Кабинете министров Андреем Герусом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Омелян заявил, что транспортно-логистическое решение для обеспечения поставки нефтепродуктов найдено.

"Энергетическая независимость от России – это фундамент безопасности Украины. Мы уже неоднократно слышали, что Украина замерзнет без российского газа, теперь слышим, что поставки дизеля будут приостановлены, и нас поглотит хаос, коллапс и дефицит. Хотим вас заверить, что никаких угроз нет. Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов уже сегодня. "Укрзализныця" имеет возможность обеспечить достаточное количество тягового и грузового подвижного состава для выполнения перевозок нефтепродуктов. Также "Укрзализныця" сформирует неснижаемый стратегический запас дизельного топлива", – заявил Омелян.

"Ключевой вопрос и единственный, который стоял на повестке дня, – это логистика. Мы ее обеспечим. Конкуренция – это двигатель прогресса. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налога в украинский бюджет, тем быстрее они потеряют рынок Украины. Мы не позволим российской власти за счет обнищавшего российского населения подрывать политическую и экономическую независимость Украины", – добавил министр.

Как сообщалось, ч 1 августа также введена специальная пошлина на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на на автогаз.

Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).

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