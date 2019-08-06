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06.08.19 21:00

Mastercard покупает датскую платежную систему Nets за 2,8 миллиарда евро

Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).

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Об этом говорится в сообщении Mastercard, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, эта сделка позволит компании расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени и предоставлять клиентам более надежные предложения помимо традиционных кредитных карт.

"Глобальные возможности для платежей в реальном времени усиливаются. Эта сделка укрепляет нашу уникальную позицию в качестве универсального партнера для удовлетворения потребностей любого банка, торгового предприятия или правительства", - отметил директор по продуктам и инновациям Mastercard Майкл Мибах. 

Он добавил, что Mastercard является многопрофильной компанией.

"Эта сделка в очередной раз демонстрирует силу нашей стратегии - опережать меняющееся положение дел, предоставляя необходимый выбор банкам, предприятиям и потребителям", - заявил Мибах.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом полугодии 2020 года после получения одобрения со стороны соответствующих регулирующих органов.

Nets является операторов крупнейшей в Скандинавии платежной системы, обслуживая более 400 тыс. торговых точек.

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