Крюковский завод увеличил производство грузовых вагонов на 60%

Об этом Кременчугской газете сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор.

Кроме того, в январе-июле 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного.

С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов "General Electric", тогда, как в январе-июле 2018 года эта работа не производилась.

Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг) завершило 2018 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 487,25 млн грн, что на 46,8% больше, чем годом ранее.

Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1,67 тыс., по сравнению с 2017 годом, – до 3,69 тыс. единиц.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

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