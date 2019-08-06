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06.08.19 16:40

НАПК возобновило работу реестра коррупционеров

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) открыло обновленный реестр коррупционеров на портале открытых данных.

НАПК возобновило работу реестра коррупционеров

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы Опендатабот сообщает БизнесЦензор.

"Уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных", – сказано в сообщении.

Согласно обновленным данным, сейчас в Украине 26 863 человек, совершивших коррупционные правонарушения.

Наиболее популярным среди коррупционных правонарушений в 2019 году является нарушение требований финансового контроля (2115 дела). На втором месте – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дело) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).

Напомним, человек, совершивший коррупционное правонарушение, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Перед тем, как человек займет должность – обязательна проверку.

НАПК возобновило работу реестра коррупционеров 01

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Как сообщалось, ранее стало известно, что реестр коррупционеров в формате открытых данных перестал публиковаться.

Министерство юстиции, которое вело реестр ранее,  сообщило, что Госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля 2019 года ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции.

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