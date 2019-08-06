НАПК возобновило работу реестра коррупционеров

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы Опендатабот сообщает БизнесЦензор.
"Уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных", – сказано в сообщении.
Согласно обновленным данным, сейчас в Украине 26 863 человек, совершивших коррупционные правонарушения.
Наиболее популярным среди коррупционных правонарушений в 2019 году является нарушение требований финансового контроля (2115 дела). На втором месте – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дело) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).
Напомним, человек, совершивший коррупционное правонарушение, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Перед тем, как человек займет должность – обязательна проверку.
Как сообщалось, ранее стало известно, что реестр коррупционеров в формате открытых данных перестал публиковаться.
Министерство юстиции, которое вело реестр ранее, сообщило, что Госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля 2019 года ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции.