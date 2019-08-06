Доля российского дизтоплива в Украине в августе снизится с 45% до 15-25%, – Герус

Об этом сообщил Герус на пресс-конференции в Киеве 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Геруса, не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из стран ЕС – Польши, Литвы – в два раза, из Беларуси – на 25%. Герус также сообщил, что государственная компания "Укргаздобыча" с августа начинает свою трейдинговую деятельность, заключив контракт на импорт 20 тыс. тонн дизельного топлива.

Герус также не исключил, что с сентября, несмотря на введенные спецпошлины, могут возобновиться трубопроводные поставки российского дизтоплива в Украину.

В то же время Герус отметил, что целью введения спецпошлин является не только выравнивание возможностей его импортеров в Украину, но и максимальная диверсификации его поставок с уменьшением доминирующей доли российского дизельного топлива в структуре его импортных поставок в страну.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября – 3%.

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