Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты, – Герус

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может вырасти. Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", – подчеркнул Герус.

Он отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас – сократить зависимость украинского рынка от России.

"Если мы снизили поставки из России приблизительно в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время, не будут иметь для нас такого негативного эффекта", – подчеркнул представитель президента в Кабмине.

Ранее Герус заявил, что поставки дизтоплива из России в Украину в августе могут сократиться с 45% до 25% общего объема рынка.

Как сообщалось, ч 1 августа также введена специальная пошлина на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на на автогаз.

Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram