БизнесЦензор

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06.08.19 15:02

Мининфраструктуры хочет обратиться в Еврокомиссию из-за сокращения Польшей количества разрешений на автоперевозки

Министерство инфраструктуры Украины обратится в Еврокомиссию с жалобой относительно резкого сокращения выдачи разрешений на транспортировку грузов автомобильным транспортом для Украины.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Омеляна, проблема с перевозкой товаров в Польшу и транзитом возникла после того, как Варшава в одностороннем порядке сократила количество разрешений с 260 тыс. до 160 тыс. в месяц.

"Мы готовы обращаться в Еврокомиссию в случае, если польская сторона не увеличит количество разрешений. Должно быть минимум 200 тыс. разрешений в месяц", - заявил Омелян.

Так министр прокомментировал забастовку перевозчиков на трассе Киев-Чоп.

6 августа в 9:30 грузовые перевозчики перекрывали участок международной трассы Киев-Чоп в селе Запытов Львовской области. Причиной акции стало недостаточное количество разрешений на выполнение международных транспортных перевозок. С 23 июля "Укртрансбезопасность", согласно приказу №572 Министерства инфраструктуры, ограничила выдачу таких разрешений.

По словам одного из перевозчиков, раньше во Львове в день выдавали примерно 300 универсальных разрешений и примерно 70-80 транзитных. Сейчас в день выдают 60 разрешений. Также в пунктах выдачи огромные очереди, а люди ждут по несколько дней.

Протестующие перекрывали участок трассы и ходили по пешеходному переходу, не пропуская транспорт. В 11:00 дорогу полностью разблокировали. Движение по трассе было восстановлено.

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