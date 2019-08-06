Страховая компания "Киев Ре" потеряла право заключать договора ОСАГО

Как сообщается на сайте МТСБУ, эта страховая компания с 11 июля утратила право заключать договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в связи с аннулированием ее лицензии на осуществление этого вида страхования, передает БизнесЦензор.

В Бюро также подчеркивают, что прекращение СК "Киев Ре" членства в МТСБУ не освобождает ее от выполнения обязательств по заключенным договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Нацкомфинуслуг 11 июля аннулировала 15 лицензий на добровольные виды страхования и три на обязательные, в том числе на обязательное страхование автогражданской ответственности, выданные ОДО "СК "Киев Ре" по его заявлению.

Бенефициаром СК "Киев Ре" с уставным капиталом 38 млн грн в госреестре указан гражданин Швейцарии Грегорио Фаццоне, до конца 2018 года компания была оформлена на жителя оккупированного Крыма Юрия Мельника.

Подробнее о страховых компаниях, работающих на рынке автострахования, читайте в материале БизнесЦензор: Рейтинг страхових компаній України

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